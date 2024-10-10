Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İlk tahminler gelmeye başladı: İşte masadaki rakamlar
Ocak 2025'te asgari ücrete yapılacak zam oranı merak ediliyor. Son olarak Almanya'nın dev bankasıdan asgari ücret için tahmin geldi. Peki yıl sonu enflasyon beklentileri neler? Yeni asgari ücret için hangi zam oranları konuşuluyor? Ocaktaki asgari ücret zammı son yüksek zam oranı mı olacak? İşte detaylar...
Yıl sonuna yaklaşılmasıyla birlikte milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam oranına çevrildi. Önceki dönemlerde yüksek enflasyondan dolayı asgari ücrete ara zam yapılırken, 2024’te tek zam yapılmasına yönelik karar alınmıştı.
Çalışan, memur ve emeklileri ilgilendiren en önemli veri olan enflasyon rakamları dikkatle takip ediliyor. Son olarak eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50 seviyesinin altına indi. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre yıllık enflasyonun ilerleyen aylarda daha da düşmesi bekleniyor.
Merkez Bankası enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 38 olarak korunmuştu. Orta Vadeli Program’da ise yıl sonu enflasyonu yüzde 41.5 olarak hedeflendi.
ALMAN DEV BANKADAN ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ
Bazı kurumlardan da asgari ücret tahmini gelmeye başladı. Almanya'nın dev bankası Deutsche Bank analistleri 2025 yılında asgari ücrete yüzde 25-30 aralığında bir zam yapılacağını öngördü.