Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İlk tahminler gelmeye başladı: İşte masadaki rakamlar

Çalışan, memur ve emeklileri ilgilendiren en önemli veri olan enflasyon rakamları dikkatle takip ediliyor. Son olarak eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 50 seviyesinin altına indi. Ekonomi yönetimi tarafından yapılan açıklamalara göre yıllık enflasyonun ilerleyen aylarda daha da düşmesi bekleniyor.