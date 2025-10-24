Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Olması gereken rakamı açıkladı, ekledi: Ne yazık ki olmayacak

Geçtiğimiz günlerde TGRT Haber canlı yayınında soruları cevaplayan İsa Karakaş, asgari ücret zammı için hiç dillendirilmeyen bir rakamı paylaştı. Ancak Karakaş, "Yasaya göre böyle olmalı ancak ne yazık ki olmayacak" diyerek kötü haberi verdi.