Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Olması gereken rakamı açıkladı, ekledi: Ne yazık ki olmayacak
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Canlı yayında konuşan Karakaş, yasaya göre asgari ücretin olması gerektiği rakamı açıkladı. Söz konusu rakam ilk kez dillendirilirken, Karakaş, "Ancak ne yazık ki olmayacak" dedi.
Yeni yıla sayılı günler kala asgari ücret zammı gündemin ilk sıralarına yerleşti. Milyonlarca çalışan alacağı zammı merak ediyor.
Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücret zammını belirleyecek.
Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Uzmanlar farklı rakamları dile getirirken, SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.
