Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi

ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammı​ milyonlarca işçinin gündeminde. 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer. Yılbaşında brüt ve net asgari ücret artması bekleniyor. Zamlı asgari ücret için hesaplamalar yapılmaya başlandı.