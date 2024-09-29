Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? SGK Başuzmanı net rakam verdi
Asgari ücret ne kadar olacak, sorusu çalışanların gündeminde ilk sırada. 2025'e üç ay kala asgari ücrete gelecek yeni yıl zammı merak ediliyor. Ocak ayında asgari ücrete gelmesi beklenen zam miktarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş hesapladı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında bir araya gelecek. Temmuz ayında zam alamayan milyonlarca asgari ücretli çalışan, enflasyonun üzerinde bir artış bekliyor. İsa Karakaş'tan beklentiler doğrultusunda 2025 asgari ücret zammı tahmini geldi.
Asgari ücrete yapılacak yani zam miktarı yıl sonuna yaklaştıkça merak ediliyor. Milyonlarca çalışan yeni yılda uygulanacak olan asgari zammı merak ediyor
Ocak ayında yüzde 49'luk zamla birlikte 17.002 TL'ye yükselen asgari ücrete geçtiğimiz temmuz ayında zam yapılmadı. Vatandaşın beklentisi ise yükseldi. 2025 yılı asgari ücret zammına ilişkin yeni bir tahmin geldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş güncel tahminini paylaştı.
ASGARİ ÜCRET 2025 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Asgari ücret zammı milyonlarca işçinin gündeminde. 2025 asgari ücret zammının ne kadar olacağı, milyonlarca asgari ücretli çalışan tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer. Yılbaşında brüt ve net asgari ücret artması bekleniyor. Zamlı asgari ücret için hesaplamalar yapılmaya başlandı.