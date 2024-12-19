Asgari ücrete ne kadar zam yapılır? Uzmanı canlı yayında oran verdi

Ağar, şunları söyledi:

"Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Kamuoyu sürekli TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyor. Değerli arkadaşlar siz de ne hükümete, ne işverene bir rakam söylesin diye bizim kadar üzerinde durmuyorsunuz. Biz hala aynı yerdeyiz. Para talep eden tarafız. Para veren ve siyasi iktidar bir rakam söylesin ki biz ona göre tavrımızı alalım diye söyledik. Dolayısıyla bugün Çalışma Bakanı’mız da komisyona başkanlık etti. Görüşlerimizi sunduk. Geçim şartlarımızı sunduk. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. 8 milyon civarında asgari ücretli arkadaşımızın bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, çocuklarının ihtiyacını karşılayabilsin, evin giderini karşılayabilsin diye gündeme getirdik, konuştuk. Söylediklerimizden rakam çıkıyor. Rakamın tamamı çıksa onu verme şansları yok. Bu kadar giderleri saymama rağmen giderlerin çok maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Bakanımız bizim görüşlerimizi, işverenin görüşlerini aldı.