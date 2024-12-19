Asgari ücrete ne kadar zam yapılır? Uzmanı canlı yayında oran verdi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki üçüncü toplantısı sona erdi. Toplantıda rakam konuşulmadı, gözler dördüncü toplantıya çevrildi. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılır? Ekonomist Muhammet Bayram, canlı yayında zam tahminini açıkladı.
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.
"RAKAM KONUŞULMADI"
Asgari Ücreti Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, herhangi bir rakam konuşulmadığını söyledi.
Ağar, şunları söyledi:
"Komisyon toplantısında rakam olarak yine hiçbir şey gündeme gelmedi. Kamuoyu sürekli TÜRK-İŞ niye rakam açıklamıyor diyor. Değerli arkadaşlar siz de ne hükümete, ne işverene bir rakam söylesin diye bizim kadar üzerinde durmuyorsunuz. Biz hala aynı yerdeyiz. Para talep eden tarafız. Para veren ve siyasi iktidar bir rakam söylesin ki biz ona göre tavrımızı alalım diye söyledik. Dolayısıyla bugün Çalışma Bakanı’mız da komisyona başkanlık etti. Görüşlerimizi sunduk. Geçim şartlarımızı sunduk. Gerçekleşen enflasyonun hiçbir sonuç getirmeyeceğini söyledik. 8 milyon civarında asgari ücretli arkadaşımızın bir nebze olsun ev kirasını ödeyebilsin, çocuklarının ihtiyacını karşılayabilsin, evin giderini karşılayabilsin diye gündeme getirdik, konuştuk. Söylediklerimizden rakam çıkıyor. Rakamın tamamı çıksa onu verme şansları yok. Bu kadar giderleri saymama rağmen giderlerin çok maliyet olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayın Bakanımız bizim görüşlerimizi, işverenin görüşlerini aldı.