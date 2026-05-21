Asgari ücrete temmuzda ara zam yapılacak mı?
Milyonlarca çalışan temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. İşte asgari ücret ara zam beklentisine ilişkin son gelişmeler...
Temmuz ayına yaklaşılırken asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı gündeme geldi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte özel sektör çalışanları da asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor.
Milyonlarca kişi “2026 asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücret kaç TL’ye yükselecek?” sorusuna yanıt arıyor.
Asgari ücrete temmuz ayında ek zam yapılmasına yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da hükümetten herhangi bir açıklama gelmedi. Vatandaşlar ara zam beklentilerini ifade ederken gözler, özellikle bayram sonrası gelebilecek resmi açıklamalara çevrildi.