Asgari ücretin alım gücü nasıl değişti? İşte yıl yıl maaşların altın karşısındaki performansı

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret ile ilgili görüşmeler başlıyor. İşçi, işveren ve hükümetin aynı masada olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 4 işçi ve bir de basın mensubu yer alacak. Belirlenecek olan asgari ücret, 7 milyon çalışanı direkt olarak, toplumun büyük bir kesimini ise dolaylı yoldan etkileyecek.