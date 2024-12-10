Asgari ücretin alım gücü nasıl değişti? İşte yıl yıl maaşların altın karşısındaki performansı
Asgari ücret görüşmelerinde milyonların gözü kulağı komisyona çevrildi. 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret merak ediliyor. ‘Tek zam’ uygulamasına geçilmesiyle milyonların alım gücü enflasyon karşısında erimişti. 1 yıllık belirlenecek asgari ücret için beklentiler yükselirken DİSK asgari ücrette alım gücünün nasıl düştüğünü göstermek için altın karşısında son 20 yıllık performansını paylaştı. İşte yıl yıl asgari ücretin cumhuriyet altını karşısındaki performansı
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret ile ilgili görüşmeler başlıyor. İşçi, işveren ve hükümetin aynı masada olacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda 4 işçi ve bir de basın mensubu yer alacak. Belirlenecek olan asgari ücret, 7 milyon çalışanı direkt olarak, toplumun büyük bir kesimini ise dolaylı yoldan etkileyecek.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kimler var?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde toplanacak on beş kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işverenleri Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçileri ise en fazla üyeye sahip konfederasyon konumunda olan TÜRK-İŞ temsil edecek. TÜRK-İŞ’in beş temsilcisinden dördünü işçiler oluşturacak.
Son 20 yılda asgari ücretin altın alım gücü nasıl değişti?
Müzakereler öncesinde ise enflasyonist baskıların ve Türk lirasının değer kaybının devam ettiği mevcut ortamda, asgari ücretin alım gücünün de yıldan yıla düştüğü görülürken, asgari ücretin yalnızca döviz karşısında değil altın karşısında da değer kaybettiği dikkati çekiyor.