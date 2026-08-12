Asgari ücretle alınabilecek yenilenmiş telefonlar: iPhone Pro ve katlanabilir modeller listede
Sıfır telefonlarda seçenekler daralırken, 28.070 TL altındaki yenilenmiş iPhone Pro, Samsung katlanabilir telefon ve güçlü Android modelleri öne çıkıyor. İşte asgari ücretle alınabilecek yenilenmiş telefon seçenekleri...
Türkiye’de akıllı telefon fiyatlarının yüksek seviyesini koruması, asgari ücret civarında bütçesi olan tüketicilerin sıfır cihaz seçeneklerini oldukça kısıtlıyor. Aynı bütçeyle yenilenmiş telefon pazarında ise birkaç nesil önceki iPhone modelleri ile üst segment Android cihazlara ulaşmak mümkün olabiliyor.
28.070 TL’lik bütçe sınırı içinde, yenilenmiş cihaz kategorisinde iPhone 13, iPhone 12 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi Apple modellerinin yanı sıra Samsung Galaxy Z Flip4 ve Galaxy S23 FE gibi Android seçenekleri de öne çıkıyor. Cihazların fiyatlarında ise model yılı, depolama alanı ve kozmetik durum belirleyici oluyor.
Asgari ücret seviyesindeki bütçe, sıfır telefonlarda seçenekleri daraltırken yenilenmiş pazarda daha geniş alternatifler sunabiliyor.