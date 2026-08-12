Asgari ücretle alınabilecek yenilenmiş telefonlar: iPhone Pro ve katlanabilir modeller listede

28.070 TL’lik bütçe sınırı içinde, yenilenmiş cihaz kategorisinde iPhone 13, iPhone 12 Pro ve iPhone 11 Pro Max gibi Apple modellerinin yanı sıra Samsung Galaxy Z Flip4 ve Galaxy S23 FE gibi Android seçenekleri de öne çıkıyor. Cihazların fiyatlarında ise model yılı, depolama alanı ve kozmetik durum belirleyici oluyor.