Asgari ücretle birlikte hepsi değişti: İşte işsizlik maaşı, BES, stajyer maaşı, GSS primi...
2026 yılı asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı, genel sağlık sigortası ve isteğe bağlı sigorta primleri, BES kesintileri ile borçlanma tutarları değişti.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü ve son toplantısına hükümet ve işveren heyetleri katıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndaki üçüncü toplantıya da komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı.
Bakanı Vedat Işıkhan, toplantı sonrası yaptığı açıklamayla yeni asgari ücreti açıkladı. 2026 asgari ücreti, yüzde 27 artışla net 28 bin 75 TL olarak belirlendi.
Asgari ücret zammıyla birlikte pek çok ödeme ve ücret de değişti.
İşte kalem kalem değişen ödemeler...