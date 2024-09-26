Asgari ücretli ocak ayını iple çekiyor! Kritik tahmin geldi, yeni maaşta zam hesabı değişti
Asgari ücretli milyonlarca çalışanın gözü kulağı yeni yılla birlikte maaşlarına yapılacak zamma çevrildi. Ara zam hayali de suya düşen çalışanlar ocak ayını iple çekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması beklenirken, uzmanlardan da tahminler gelmeye devam ediyor. İşte 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili en güçlü tahminler
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun çalışmalarına başlaması beklenirken, kamuoyunda da maaş zamlarına ilişkin beklentiler de yükseldi.
Bu yıl için ara zammın yapılmaması milyonlarca çalışanın maaşlarının enflasyon karşısında erimesine neden oldu. Bu yüzden asgari ücrette ‘tek zam’ formülüne geri dönülmesi kamuoyunda zam oranı ile ilgili beklentileri yukarı çekiyor.
Masada çetin pazarlıklar bekleniyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hem işçi, hem de iş veren tarafının masaya geleceği rakamlar ve yeni asgari ücretin nasıl şekilleneceği merak edilirken ara zammın kalkmasıyla yapılacak pazarlıkların daha çetin geçmesi bekleniyor.
Türk-İş zammı konuşmaya bile korkuyor
Asgari ücrette zam görüşmeleri öncesinde milyonlar yapılan her açıklamayı, hesaplamayı ve beklentileri yakından takip ediyor. Ancak işçiyi temsil eden Türk-İş başta olmak üzere pek çok kişi de asgari ücreti dillenmemeye çalışıyor.