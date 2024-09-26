Asgari ücretli ocak ayını iple çekiyor! Kritik tahmin geldi, yeni maaşta zam hesabı değişti

Türk-İş zammı konuşmaya bile korkuyor

Asgari ücrette zam görüşmeleri öncesinde milyonlar yapılan her açıklamayı, hesaplamayı ve beklentileri yakından takip ediyor. Ancak işçiyi temsil eden Türk-İş başta olmak üzere pek çok kişi de asgari ücreti dillenmemeye çalışıyor.