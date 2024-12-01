Asgari ücretli ve emekliye ek destek: MHP'den 'Refah Payı' hamlesi
Yeni yılda belirlenecek asgari ücretle ilgili beklentiler artarken, MHP asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini vurguladı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, asgari ücretlilere ek destek sağlanmasının yanı sıra emeklilere yapılacak zamlara ilave olarak refah payı verilmesini talep ettiklerini açıkladı.
Türkiye’de artan geçim zorluğu, özellikle emekliler ve asgari ücretle çalışanların hayatını daha da güçleştirirken, vatandaşlar maaşlarda iyileştirme beklentisiyle ekonomi yönetimine sesleniyor.
Son olarak, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yeni yıl için planlanan düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Kalaycı, parti olarak 2025 yılına dair asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartlarının göz önüne alınıp net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesini istediklerini belirtti.