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  4. Asgari ücretli ve emekliye ek destek: MHP'den 'Refah Payı' hamlesi

Asgari ücretli ve emekliye ek destek: MHP'den 'Refah Payı' hamlesi

Yeni yılda belirlenecek asgari ücretle ilgili beklentiler artarken, MHP asgari ücretin açlık sınırının üzerinde olması gerektiğini vurguladı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, asgari ücretlilere ek destek sağlanmasının yanı sıra emeklilere yapılacak zamlara ilave olarak refah payı verilmesini talep ettiklerini açıkladı.

Asgari ücretli ve emekliye ek destek: MHP'den 'Refah Payı' hamlesi - Sayfa 1

Türkiye’de artan geçim zorluğu, özellikle emekliler ve asgari ücretle çalışanların hayatını daha da güçleştirirken, vatandaşlar maaşlarda iyileştirme beklentisiyle ekonomi yönetimine sesleniyor. 

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Asgari ücretli ve emekliye ek destek: MHP'den 'Refah Payı' hamlesi - Sayfa 2

Son olarak, Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, yeni yıl için planlanan düzenlemelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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Asgari ücretli ve emekliye ek destek: MHP'den 'Refah Payı' hamlesi - Sayfa 3

Kalaycı, parti olarak 2025 yılına dair asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartlarının göz önüne alınıp net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması ve asgari ücretliye büyük şehirlerde ulaşım ve barınma desteği verilmesini istediklerini belirtti.

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Asgari ücretli ve emekliye ek destek: MHP'den 'Refah Payı' hamlesi - Sayfa 4

Kalaycı, kamu çalışanlarının ve emeklilerinin aylıkları ile ilgili olarak da şöyle konuştu:

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