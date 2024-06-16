Asgari ücrette 'ara zam' senaryoları: Hangi ihtimaller öne çıkıyor

Düşen alım gücü ve artan enflasyonist ortamda, mevcut asgari ücrete bir ara zammın olmaması halinde, ekonomik eşitsizlik daha da derinleşecek. Peki asgari ücrete ara zam konusunda son durum ne? Gündemde hangi senaryolar var ve öne çıkan ihtimaller neler?