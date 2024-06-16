Asgari ücrette 'ara zam' senaryoları: Hangi ihtimaller öne çıkıyor
Milyonlarca asgari ücretli çalışan, Temmuz ayında olası bir ara zammı merakla bekliyor. Hükümetin açıklamalarına rağmen, yaşam koşulları giderek zorlaşıyor. Peki asgari ücrete ara zam senaryoları neler, hangi ihtimaller öne çıkıyor? İşte ayrıntılar
Milyonlarca asgari ücretli çalışan, Temmuz ayında olası bir ara zammı merakla bekliyor. Hükümetin açıklamalarına rağmen, yaşam koşulları giderek zorlaşıyor.
Öyle ki, sadece yılın dördüncü ayında asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı. Türk-İş raporuna göre, nisan ayında açıklanan açlık sınırı 17.725 TL iken, mayıs ayında bu rakam 18.969 TL'ye yükseldi. Enflasyon da mayıs ayında zirveyi gördü. TÜİK verilerine göre, mayısta yıllık enflasyon yüzde 75,45'e yükseldi.
Düşen alım gücü ve artan enflasyonist ortamda, mevcut asgari ücrete bir ara zammın olmaması halinde, ekonomik eşitsizlik daha da derinleşecek. Peki asgari ücrete ara zam konusunda son durum ne? Gündemde hangi senaryolar var ve öne çıkan ihtimaller neler?
Temmuz ayında, 5 milyondan fazla memur ve 16 milyondan fazla emekli, altı aylık enflasyon farkına bağlı olarak maaş ve aylıklarına zam alacak. Net zam oranı, haziran ayının Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileriyle kesinleşecek. Şu ana kadar belirlenen 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22,72 olarak açıklandı.