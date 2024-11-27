Asgari ücrette en yüksek beklenti ne? Masada hangi rakamlar var?
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Beklenti ne? İşte asgari ücret zammı için masadaki formüller...
Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aralık ayının ilk ya da ikinci haftası taraflarla bir araya geleceklerini belirterek “Biz hazırız, asgari ücret takvimi belli olunca süreci açıklayacağız” dedi.
Aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu dört toplantı yapacak. Bu toplantıların ardından nihai kararını açıklayacak.
MASADA HANGİ FORMÜLLER VAR?
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar için masada çeşitli formüller bulunuyor. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38’den yüzde 44’e çıkardı. 2025 tahmini yüzde 14’ten yüzde 21’e yükseltildi. 2026 tahmini de yüzde 9’dan yüzde 12’ye revize edildi.