Asgari ücrette en yüksek beklenti ne? Masada hangi rakamlar var?

17 bin 2 lira olan asgari ücret, Merkez Bankası'nın yüzde 44’lük hedefi oranında artış yapıldığında 24 bin 483 lira, TCMB’nin 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 21’lik zam yapıldığında 20 bin 572 lira, 2025 üst bandı olan yüzde 26 oranında zam gerçekleştiğinde ise 21 bin 422 lira olacak.