Asgari ücrette gözler dördüncü toplantıda: İşçi talebini açıkladı, masada hangi rakamlar var?

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞAR: TEMENNİMİZ MİLLETİN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR ÜCRET

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder" dedi.