Asgari ücrette gözler dördüncü toplantıda: İşçi talebini açıkladı, masada hangi rakamlar var?
Asgari ücret maratonunda gözler haftaya yapılması planlanan dördüncü toplantıya çevrildi. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık'a kadar belirlenmesi gerekiyor. TÜRK-İŞ, asgari ücret talebini 29 bin 583 TL olarak açıkladı. Peki asgari ücrete hangi zam oranları konuşuluyor? İşte detaylar...
Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci devam ediyor.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde yapacak. Dördüncü toplantı için gözler yeni haftaya çevrilirken, yeni yılda geçerli olacak asgari ücretin bu toplantıda konuşulması bekleniyor.
Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil ediyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN MESAJ: ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 19 Aralık'ta yapılan üçüncü toplantısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarının uzlaşı ve istişare zemininde yürütüldüğünü belirten Işıkhan, "3'üncü toplantıda, işçi ve işveren temsilcilerimiz ile Bakanlığımızda bir araya geldik. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme sürecinde hem çalışanlarımızın refahını artırarak enflasyona ezdirmeyecek hem de işverenlerimizin rekabet gücünü koruyacağız" değerlendirmesinde bulundu.
TÜRK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞAR: TEMENNİMİZ MİLLETİN KABUL EDEBİLECEĞİ BİR ÜCRET
TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar da komisyon toplantısında herhangi bir rakamın gündeme gelmediğini ifade ederek, "Önümüzdeki hafta inşallah hem rakam hem sonuç gelir diye düşünüyoruz. Temennimiz, milletin kabul edebileceği ve bir nebze olsun rahatlayabileceği bir ücret getirirler. Dolayısıyla hem insanlarımız hem kamuoyu asgari ücretin iyi olduğundan bahseder" dedi.