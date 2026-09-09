Asgari ücrette gözler 2027 zammında: Yeni hesaba göre zam oranı ne olacak?

ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI

Diğer yandan 2027 için belirlenen yüzde 21 enflasyon hedefi, farklı bir hesaplama sunuyor. Bu oranda zam yapılırsa net ücret 33.971,36 TL’ye çıkacak. Böylece mevcut ücrete 5.895,86 TL eklenecek. Ancak iki senaryo da kesinleşmiş bir zam oranını göstermiyor.