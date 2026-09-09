Asgari ücrette gözler 2027 zammında: Yeni hesaba göre zam oranı ne olacak?
2027 asgari ücret için yeni senaryolar gündemde. OVP’deki enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamalar, milyonlarca çalışanın gelirinde dikkat çeken bir artış ihtimaline işaret ediyor. Zam oranına göre maaş ne kadar olacak? İşte detaylar...
2026 yılı için net asgari ücret, yüzde 27’lik artışla 28.075,50 TL olarak uygulanıyor. OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 28,4 olarak açıklandı.
Mevcut ücretin bu oranda artırılması durumunda, 2027 yılında net asgari ücretin 36.048,94 TL’ye yükselmesi hesaplanıyor. Bu senaryoda çalışanın aylık gelirindeki artış 7.973,44 TL olacak. Ancak söz konusu hesaplama, yıl sonu enflasyon tahmininin tamamının asgari ücret artışına yansıtılacağı varsayımına dayanıyor.
ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI
Diğer yandan 2027 için belirlenen yüzde 21 enflasyon hedefi, farklı bir hesaplama sunuyor. Bu oranda zam yapılırsa net ücret 33.971,36 TL’ye çıkacak. Böylece mevcut ücrete 5.895,86 TL eklenecek. Ancak iki senaryo da kesinleşmiş bir zam oranını göstermiyor.