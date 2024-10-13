Asgari ücrette kritik tartışma! Bölgesel asgari ücret geri mi geliyor?
Bu yıl ara zam alamayan asgari ücretliler, yeni yılda asgari ücrete yapılacak zammı merakla bekliyor. Uzmanlar ise 'bölgesel asgari ücret' modeline vurgu yapıyor.
Asgari ücretle çalışanlar, yeni yılda alacakları zam oranını büyük bir merakla bekliyor. Ara zammın kaldırılmasıyla birlikte yeni yıl için asgari ücret artışı daha da kritik hale gelirken, uzmanlar bölgesel asgari ücret uygulamasını tartışmaya açıyor.
İstanbul ile Anadolu'daki hayat koşullarının bir olmadığını savunan MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, bölgesel asgari ücret talep etti.
"BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET GERİ GELMELİ"
NOW'a konuşan Asmalı, Anayasa Mahkemesi'nin 50 yıl önce 'eşitsizlik' ilkesine uymadığı gerekçesiyle bölgesel asgari ücreti kaldırdığını hatırlattı.
"Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük." diyen Aslmalı, bölgesel asgeri ücretin geri gelmesi gerektiğini söyledi. Anadolu ile İstanbul arasındaki kira farkının 10 bin liraya ulaştığına dikkat çeken Asmalı, "Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var." dedi.