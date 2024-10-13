Asgari ücrette kritik tartışma! Bölgesel asgari ücret geri mi geliyor?

"Anadolu'nun hem geçim şartları daha iyi hem kira fiyatları daha düşük." diyen Aslmalı, bölgesel asgeri ücretin geri gelmesi gerektiğini söyledi. Anadolu ile İstanbul arasındaki kira farkının 10 bin liraya ulaştığına dikkat çeken Asmalı, "Asgari ücretin üçte ikisine çalışırım diyenler var." dedi.