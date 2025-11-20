Asgari ücrette kritik toplantı öncesi uzman tahminleri: Masadaki en net rakam açıklandı

“Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?” sorusu gündemin en çok merak edilen başlığı haline gelirken, enflasyon oranı pazarlık sürecinin temel belirleyeni olarak öne çıkıyor. Geçen yıl uygulanan ve hedef enflasyona eklenen refah payının bu yıl da dikkate alınması bekleniyor.