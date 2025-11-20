Asgari ücrette kritik toplantı öncesi uzman tahminleri: Masadaki en net rakam açıklandı
Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı kritik toplantı öncesi uzmanlardan ardı ardına açıklamalar geldi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, uzmanların masadaki zam tahminleri...
Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret konusu Türkiye’nin gündeminde yeniden ön plana çıktı. Yeni yılın asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında bir araya gelecek.
Komisyonun alacağı karar, sadece asgari ücretle çalışan milyonlar için değil, aynı zamanda özel sektörde maaş düzenlemeleri üzerinde de doğrudan etkili olacak.
“Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?” sorusu gündemin en çok merak edilen başlığı haline gelirken, enflasyon oranı pazarlık sürecinin temel belirleyeni olarak öne çıkıyor. Geçen yıl uygulanan ve hedef enflasyona eklenen refah payının bu yıl da dikkate alınması bekleniyor.