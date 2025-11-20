  1. Ekonomim
Asgari ücrette kritik toplantı öncesi uzman tahminleri: Masadaki en net rakam açıklandı

Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2026 yılı asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı kritik toplantı öncesi uzmanlardan ardı ardına açıklamalar geldi. Peki, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte, uzmanların masadaki zam tahminleri...

Asgari ücrette kritik toplantı öncesi uzman tahminleri: Masadaki en net rakam açıklandı

Aralık ayının gelmesiyle birlikte asgari ücret konusu Türkiye’nin gündeminde yeniden ön plana çıktı. Yeni yılın asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında bir araya gelecek.

Asgari ücrette kritik toplantı öncesi uzman tahminleri: Masadaki en net rakam açıklandı

Komisyonun alacağı karar, sadece asgari ücretle çalışan milyonlar için değil, aynı zamanda özel sektörde maaş düzenlemeleri üzerinde de doğrudan etkili olacak.

Asgari ücrette kritik toplantı öncesi uzman tahminleri: Masadaki en net rakam açıklandı

“Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?” sorusu gündemin en çok merak edilen başlığı haline gelirken, enflasyon oranı pazarlık sürecinin temel belirleyeni olarak öne çıkıyor. Geçen yıl uygulanan ve hedef enflasyona eklenen refah payının bu yıl da dikkate alınması bekleniyor.

Asgari ücrette kritik toplantı öncesi uzman tahminleri: Masadaki en net rakam açıklandı

Sözcü'nün haberine göre; Merkez Bankası’nın 2026 yılı için açıkladığı enflasyon ara hedefinin yüzde 16, tahmin aralığının ise yüzde 13–19 olması; zam oranının yüzde 20–30 bandında şekillenebileceğine işaret ediyor.

