Asgari ücrette maratonunda taraflar anlaşamazsa ne olacak?
Asgari ücret maratonunda üç toplantıda da rakam konuşulmadı, ilk rakam basın toplantısı düzenleyen Türk-İş'ten geldi. İşçi tarafı 29 bin 583 lira istiyor. İşveren teklifini gelecek hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantoısında masaya getirecek. Peki, taraflar anlaşamazsa ne olacak? Süreç nasıl sonuçlanacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3 toplantı gerçekleştirdi. Üç toplantıda da taraflar rakam telaffuz etmedi.
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19 Aralık'ta yapılan üçüncü toplantının ardından işçi tarafını temsil eden Türk-İş'ten sürpriz bir hamle geldi.
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İŞÇİNİN TALEP ETTİĞİ RAKAM AÇIKLANDI
Basın toplantısı düzenleyen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücrete yüzde 45 zam artı yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.
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