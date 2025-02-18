Asgari ücrette Türkiye sondan altıncı ülke oldu! İşte ülkelerin güncel tablosu
2025 yılında Türkiye’de yüzde 30 zam oranıyla güncellenen asgari ücret komşu ülke Yunanistan’ın bile gerisine düştü. Avrupa’da Türkiye sondan altıncı ülke oldu! İşte ülkelerin güncel tablosu
Yeni yılla birlikte Türkiye’de net asgari ücret yüzde 30 zam oranıyla 22 bin 104 lira, brüt asgari ücret ise 26 bin 5 lira olarak belirlenmişti.
Liderlik Lüksemburg'ta
Avrupa’da da asgari ücret belli oldu. Liderliği 2 bin 637 euro ile Lüksemburg aldı. Ukrayna 182 euro ile sonuncu oldu. Türkiye 684 euro ile 28 ülke içinde 22. oldu.
Avrupa'da ücretler güncellendi
Eurostat verilerine göre Türkiye’de brüt asgari ücret güncel döviz kuruyla 684.32 Euro olurken, Avrupa’daki ülkelerde de asgari ücret zam oranları güncellendi.