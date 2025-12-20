Asgari ücrette zam beklentisi yükseldi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı, şimdi gözler üçüncü toplantıya çevrildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde hangi rakamlar konuşuluyor? İşte asgari ücrette zam senaryoları...
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret maratonu devam ediyor. Asgari ücret zammı için Komisyon, 18 Aralık'ta ikinci kez toplandı. İşçi tarafı yine masaya oturmasa da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve Hak-İş'in taleplerini komisyona iletti.
Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işverene yaptığı çağrı sonrası beklentiler yükseldi. Asgari ücrette net rakam için gözler üçüncü ve daha sonra yapılması beklenen 4. toplantıya çevrildi.
Peki masada hangi rakamlar var? Asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısından rakam çıkacak mı? Kulislerde hangi zam oranları konuşuluyor? İşte detaylar...
İKİNCİ TOPLANTIDA ZAM SENARYOLARI KONUŞULDU
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık'ta ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirdi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı.
Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre toplantıda veriler üzerinden zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği değerlendirildi.