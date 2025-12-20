Asgari ücrette zam beklentisi yükseldi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte zam senaryoları

İKİNCİ TOPLANTIDA ZAM SENARYOLARI KONUŞULDU

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 18 Aralık'ta ikinci toplantısını Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay başkanlığında gerçekleştirdi. 1.5 saat süren toplantıya işçi kesimini temsil eden Türk-İş katılmazken, hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden TİSK temsilcileri yer aldı.

Toplantıda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, enflasyon zammına ilişkin ekonomik veri ve raporları paylaştı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre toplantıda veriler üzerinden zamma ilişkin senaryoların ne olabileceği değerlendirildi.