Asgari ücrette zam hesabı başladı: Masada 5 farklı rakam var
Milyonlarca çalışan yeni asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. 2026 yılı boyunca net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan mevcut asgari ücret için, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda 5 farklı zam senaryosu ortaya çıktı.
Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği 2027 asgari ücret zammı için hesaplamalar hız kazandı. TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte zam beklentilerine ilişkin yeni senaryolar ortaya çıktı.
Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 29,73, 9 aylık enflasyon ise yüzde 24,32 olarak kaydedildi. Açıklanan veriler, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı değerlendirmeler öncesinde önemli bir gösterge olarak öne çıktı.
2026 yılı boyunca net 28 bin 75 TL, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan mevcut asgari ücret için, yıl sonu enflasyon tahminleri baz alınarak 5 farklı zam senaryosu hesaplandı.
Asgari ücrette ilk iki senaryo: Maaş 36 bin liraya yaklaşıyor
Zam pazarlığında en güçlü referanslardan biri olarak öne çıkan Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamaya göre, asgari ücrete yüzde 28 zam gelmesi halinde net maaş 35 bin 936 TL'ye yükselecek. Böylece çalışanların maaşına 7 bin 861 TL eklenecek.