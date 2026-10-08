Asgari ücrette zam hesabı başladı: Masada 5 farklı rakam var

Asgari ücrette ilk iki senaryo: Maaş 36 bin liraya yaklaşıyor

Zam pazarlığında en güçlü referanslardan biri olarak öne çıkan Merkez Bankası'nın yüzde 28'lik yıl sonu enflasyon tahmini üzerinden yapılan hesaplamaya göre, asgari ücrete yüzde 28 zam gelmesi halinde net maaş 35 bin 936 TL'ye yükselecek. Böylece çalışanların maaşına 7 bin 861 TL eklenecek.