AstraZeneca, Covid aşısını neden piyasadan çekti?

Aşı fazlası, düşen talep

AztraZeneca'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bağımsız tahminlere göre, kullanımın sadece ilk yılında 6,5 milyon yaşam kurtarıldı. Çabalarımız dünya genelindeki hükümetler tarafından tanındı ve küresel pandeminin sona erdirilmesinde kritik bir unsur olarak görüldü" denildi.

Düşen talep sebebiyle artık tedatik edilmiyor

Şirket ayrıca, Covid virüsünün mutasyona uğramış yeni varyantlarını yakından takip eden yeni aşılarla "güncellenmiş aşı fazlası ortaya çıktığını" ve "düşen talep" nedeniyle aşının artık "üretilmediğini ve tedarik edilmediğini" bildirdi.

Prof. Finn "Sanırım aşının piyasadan çekilmesi artık işe yaramadığını gösteriyor. Virüs çok atik çıktı ve evrimleşerek orijinal aşılardan uzaklaştı. Yani bir anlamda artık aşılar alakasız hala geldi ve şu anda yeniden formüle edilmiş aşılar kullanılıyor" dedi.