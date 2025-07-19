Ata Yatırım’dan perakende sektörü için fiyat tahmini; Bu 3 hisse yatırımcısının yüzü gülüyor
Ata Yatırım, Borsa İstanbul’da işlem gören 3 perakende devi için fiyat tahmini açıkladı.
Borsa İstanbul, 14-18 Temmuz 2025 haftasında dalgalı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi hafta boyunca küresel piyasaların etkisiyle zaman zaman gerilese de haftayı %1,2 yükselişle 11.230 puandan kapattı.
Bankacılık endeksi %0,8 artarken, sanayi endeksi %1,5 yükseldi. En çok kazandıran sektör teknoloji olurken, turizm hisseleri değer kaybetti.
Yurt içi enflasyon beklentileri ve TCMB’nin faiz kararı öncesi yatırımcı temkinli davranırken, yabancı yatırımcı ilgisinde sınırlı artış gözlendi. Hacim tarafında ise haftalık bazda artış kaydedildi.