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  4. Ata Yatırım’dan perakende sektörü için fiyat tahmini; Bu 3 hisse yatırımcısının yüzü gülüyor

Ata Yatırım’dan perakende sektörü için fiyat tahmini; Bu 3 hisse yatırımcısının yüzü gülüyor

Ata Yatırım, Borsa İstanbul’da işlem gören 3 perakende devi için fiyat tahmini açıkladı.

Ata Yatırım’dan perakende sektörü için fiyat tahmini; Bu 3 hisse yatırımcısının yüzü gülüyor - Sayfa 1

Borsa İstanbul, 14-18 Temmuz 2025 haftasında dalgalı bir seyir izledi. BIST 100 endeksi hafta boyunca küresel piyasaların etkisiyle zaman zaman gerilese de haftayı %1,2 yükselişle 11.230 puandan kapattı.

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Ata Yatırım’dan perakende sektörü için fiyat tahmini; Bu 3 hisse yatırımcısının yüzü gülüyor - Sayfa 2

Bankacılık endeksi %0,8 artarken, sanayi endeksi %1,5 yükseldi. En çok kazandıran sektör teknoloji olurken, turizm hisseleri değer kaybetti.

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Ata Yatırım’dan perakende sektörü için fiyat tahmini; Bu 3 hisse yatırımcısının yüzü gülüyor - Sayfa 3

Yurt içi enflasyon beklentileri ve TCMB’nin faiz kararı öncesi yatırımcı temkinli davranırken, yabancı yatırımcı ilgisinde sınırlı artış gözlendi. Hacim tarafında ise haftalık bazda artış kaydedildi.

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Ata Yatırım’dan perakende sektörü için fiyat tahmini; Bu 3 hisse yatırımcısının yüzü gülüyor - Sayfa 4

ATA YATIRIM’DAN 3 ŞİRKET İÇİN FİYAT TAHMİNİ

Rotaborsa.com’daki bilgiye göre Ata Yatırım’ın Bim, Bizim Toptan ve Ülker için açıkladığı fiyat tahminleri şöyle:

 

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