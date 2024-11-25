ATM’lerde sistem değişiyor! Para çekme ve yatırma işlemlerinde yeni dönem

Mevcut ATM’lerde para çekme ve yatırma için ayrı bölmeler bulunuyor. Bu durum, yatırılan paraların hemen çekilebilir olmasını engelleyerek nakit akışında aksamalara yol açıyor. Ancak yeni nesil ATM’ler sayesinde yatırılan paralar anında sistemde görünür hale gelecek ve diğer müşteriler tarafından çekilebilecek.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde bu dönüşüm için çalışmalar başladı. Bankalar, özellikle yoğun kullanılan ATM noktalarına yeni cihazlar yerleştirmeyi planlıyor.