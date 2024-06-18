ATM'lerde yeni dönem: Bayram sonrası para çekme limitleri değişecek
Kurban Bayramı sonrası birçok özel banka, 10 bin lira olarak belirlenen günlük para çekme limitini 20 bin liraya çıkarmaya hazırlanırken, para çekme limiti 7 bin 500 lira olarak belirleyen bankalar ise limiti 15 bin liraya yükseltecek.
Her ne kadar çoğunluk ilk günü tercih ediyor olsa da, Kurban Bayramı'nda kurbanlık alışverişi 4 gün boyunca devam ediyor.
16 Haziran'da başlayan bayram nedeniyle cuma günü son kez mesai yapan bankalar, perşembe gününe kadar kapalı kalmaya devam edecek.
Türkiye'de görülen yüksek enflasyon nedeniyle kurbanlık fiyatları minimum 15 bin lira seviyesine çıkarken, ödeme yapmak isteyen kişiler para çekim limitleriyle karşı karşıya kaldı.
Halk TV'de yer alan habere göre; birçok banka, günlük ATM para çekim limitini 10 bin lira seviyesinde tutarken, kurbanlık ticareti için ödeme yapmak ve 15 bin lira çekmek zorunda kalanlar, geri kalan kısım için yüksek bir komisyon bedeli ödemeye razı gelmek zorunda kaldı.