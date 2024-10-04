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  4. ATM'lerde yeni dönem resmen başlıyor! Artık bu şifrelerin kullanımı yasak

ATM'lerde yeni dönem resmen başlıyor! Artık bu şifrelerin kullanımı yasak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karara göre artık basit şifreler ATM'lerde kullanılamayacak.

ATM'lerde yeni dönem resmen başlıyor! Artık bu şifrelerin kullanımı yasak - Sayfa 1

Artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni adımlar atmaya başladı.

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ATM'lerde yeni dönem resmen başlıyor! Artık bu şifrelerin kullanımı yasak - Sayfa 2

Alınan son karara göre ATM'lerde basit şifreler güvenlik tehlikesi oluşturduğu ve çalınması kolay olduğu için yasaklandı.

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ATM'lerde yeni dönem resmen başlıyor! Artık bu şifrelerin kullanımı yasak - Sayfa 3

Tüm Türkiye genelinde gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte, kredi kartı ve banka kartlarında sıklıkla kullanılan şifreler artık yasaklanacak.

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ATM'lerde yeni dönem resmen başlıyor! Artık bu şifrelerin kullanımı yasak - Sayfa 4

Müşterilerin mağduriyet yaşamaması için yasaklanacak olan basit şifreler yerine vatandaşlardan güvenli ve tespit edilmesi zor şifreleri kullanması isteniyor.

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