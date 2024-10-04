ATM'lerde yeni dönem resmen başlıyor! Artık bu şifrelerin kullanımı yasak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) aldığı karara göre artık basit şifreler ATM'lerde kullanılamayacak.
Artan hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına karşı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yeni adımlar atmaya başladı.
Alınan son karara göre ATM'lerde basit şifreler güvenlik tehlikesi oluşturduğu ve çalınması kolay olduğu için yasaklandı.
Tüm Türkiye genelinde gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan düzenlemeyle birlikte, kredi kartı ve banka kartlarında sıklıkla kullanılan şifreler artık yasaklanacak.
Müşterilerin mağduriyet yaşamaması için yasaklanacak olan basit şifreler yerine vatandaşlardan güvenli ve tespit edilmesi zor şifreleri kullanması isteniyor.