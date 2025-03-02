ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek?

Türkiye’de bankacılık ve bilişim alanında yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu kapsamda, çipli kimlik kartı zorunluluğunun yanı sıra ATM’lerde de yüz tanıma sisteminin devreye alınması planlanıyor.