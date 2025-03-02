ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek?
Bankacılık ve bilişim sistemlerinde artan dolandırıcılıkla mücadele kapsamında ATM’lerde yüz tanıma dönemi başlıyor.
Adalet Bakanlığı, 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bilişim suçlarıyla mücadeleyi güçlendiren düzenlemeler getiriyor. ATM’lerde yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya başlanacak.
Güvenlik kamerası tarafından yüzü doğrulanmayan kişiler, işlem gerçekleştiremeyecek. Peki, bu yeni sistem nasıl çalışacak?
Türkiye’de bankacılık ve bilişim alanında yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu kapsamda, çipli kimlik kartı zorunluluğunun yanı sıra ATM’lerde de yüz tanıma sisteminin devreye alınması planlanıyor.