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  4. ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek?

ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek?

Bankacılık ve bilişim sistemlerinde artan dolandırıcılıkla mücadele kapsamında ATM’lerde yüz tanıma dönemi başlıyor.

ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek? - Sayfa 1

Adalet Bakanlığı, 4’üncü Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bilişim suçlarıyla mücadeleyi güçlendiren düzenlemeler getiriyor. ATM’lerde yüz tanıma teknolojisi kullanılmaya başlanacak.

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ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek? - Sayfa 2

Güvenlik kamerası tarafından yüzü doğrulanmayan kişiler, işlem gerçekleştiremeyecek. Peki, bu yeni sistem nasıl çalışacak?

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ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek? - Sayfa 3

Türkiye’de bankacılık ve bilişim alanında yaşanan dolandırıcılık ve hırsızlık vakalarına karşı yeni bir düzenleme hazırlanıyor. Bu kapsamda, çipli kimlik kartı zorunluluğunun yanı sıra ATM’lerde de yüz tanıma sisteminin devreye alınması planlanıyor.

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ATM'lerde yeni düzenleme: Yüz tanıma dönemi başlıyor! Peki sistem nasıl işleyecek? - Sayfa 4

Yapay zekâ destekli güvenlik kameraları sayesinde, yüzü yeterince algılanamayan ya da maske benzeri engellerle tespit edilemeyen kullanıcılar işlem yapamayacak.

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