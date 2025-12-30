  1. Ekonomim
Avantajlı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak'tan sonra fark artacak

Emekli aylıkları hesaplanırken her yıl yeniden belirlenen "güncelleme katsayısı", enflasyon verileri ve büyüme oranları doğrultusunda şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik müracaat tarihine göre aylıklarda fark oluştu. 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için ise bu hesap değişecek. İşte detaylar...

Avantajlı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak'tan sonra fark artacak

Emekli aylıkları, her yıl belirlenen “güncelleme katsayısı”, enflasyon ve ekonomik büyüme verileri doğrultusunda hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl, emeklilik başvuru tarihine göre aylıklarda yaklaşık %30’luk fark oluşmasıyla dikkat çekmişti. Bu yıl ise durumun nasıl şekilleneceği merak konusu.

Avantajlı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak'tan sonra fark artacak

1 Ocak 2026 itibarıyla başvuranlar için hesaplamalar değişecek. Doğum borçlanmasında, her bir aylık borçlanma için yeni asgari ücretin %32’si kadar ödeme yapılması gerekecek. Buna göre:

- 1 aylık en düşük borçlanma tutarı, %27 artışla 10.569,60 TL olacak.

- 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması ise 199.722 TL’den 253.670 TL’ye yükselecek.

Avantajlı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak'tan sonra fark artacak

Bu yıl bitmeden başvuru yapanlar ise avantajlı olacak; 1 aylık borçlanmada 2.248 TL, 2 yıllık borçlanmada 53.948 TL daha az ödeyerek fark elde edebilecek.

Avantajlı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak'tan sonra fark artacak

ASKERLİK BORÇLANMASI

Askerlik borçlanmasında ise 1 Ocak'ta yaşanacak artış daha da yüksek olacak. Çünkü asgari ücret zammının yanı sıra yüzde 32'lik oranın yüzde 45'e çıkması da söz konusu olacak.

