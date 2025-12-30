Avantajlı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak’tan sonra fark artacak

1 Ocak 2026 itibarıyla başvuranlar için hesaplamalar değişecek. Doğum borçlanmasında, her bir aylık borçlanma için yeni asgari ücretin %32’si kadar ödeme yapılması gerekecek. Buna göre:

- 1 aylık en düşük borçlanma tutarı, %27 artışla 10.569,60 TL olacak.

- 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması ise 199.722 TL’den 253.670 TL’ye yükselecek.