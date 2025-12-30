Avantajlı emeklilik için son 2 gün: 1 Ocak’tan sonra fark artacak
Emekli aylıkları hesaplanırken her yıl yeniden belirlenen "güncelleme katsayısı", enflasyon verileri ve büyüme oranları doğrultusunda şekilleniyor. Geçtiğimiz yıl emeklilik müracaat tarihine göre aylıklarda fark oluştu. 1 Ocak 2026'dan itibaren başvuranlar için ise bu hesap değişecek. İşte detaylar...
Emekli aylıkları, her yıl belirlenen “güncelleme katsayısı”, enflasyon ve ekonomik büyüme verileri doğrultusunda hesaplanıyor. Geçtiğimiz yıl, emeklilik başvuru tarihine göre aylıklarda yaklaşık %30’luk fark oluşmasıyla dikkat çekmişti. Bu yıl ise durumun nasıl şekilleneceği merak konusu.
1 Ocak 2026 itibarıyla başvuranlar için hesaplamalar değişecek. Doğum borçlanmasında, her bir aylık borçlanma için yeni asgari ücretin %32’si kadar ödeme yapılması gerekecek. Buna göre:
- 1 aylık en düşük borçlanma tutarı, %27 artışla 10.569,60 TL olacak.
- 1 çocuk için 2 yıllık doğum borçlanması ise 199.722 TL’den 253.670 TL’ye yükselecek.
Bu yıl bitmeden başvuru yapanlar ise avantajlı olacak; 1 aylık borçlanmada 2.248 TL, 2 yıllık borçlanmada 53.948 TL daha az ödeyerek fark elde edebilecek.