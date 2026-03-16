Avrupa devinden 4 Türk bankası için yeni tavsiye

HSBC, savaş kaynaklı riskler ve enflasyonist baskıların Türk bankacılık sektöründe net faiz marjı (NIM) toparlanmasını 2026’nın ilk yarısının ötesine taşıyabileceğini belirtirken, 2027 kârlılık görünümünün ise güçlü kaldığını vurguladı. Banka, son satışlarla sektörün 2026 tahmini fiyat/defter değeri (F/DD) çarpanının 1,0x seviyesine gerilediğini ve bunun 2027 için öngörülen yüzde 32 özkaynak kârlılığı (ROE) potansiyelini yeterince yansıtmadığını ifade etti.