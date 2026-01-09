Avrupa tipi opsiyonlar yatırımcılar için güvenli bir araç olarak öne çıkıyor

Avrupa tipi opsiyon nedir?

Avrupa tipi opsiyon, adından da anlaşılacağı üzere yalnızca vade sonunda kullanılabilen bir finansal sözleşmedir. Yatırımcılar, opsiyonu vadesi gelmeden önce kullanamaz, bu yönüyle Amerikan tipi opsiyonlardan ayrılır. Bu kısıtlama, risk ve getiri profilini etkileyebilir. Opsiyon alıcısı, dayanak varlığın fiyatının yükselmesi veya düşmesine bağlı olarak kar elde etme şansına sahiptir. Satıcı ise prim karşılığında bu hakkı devreder. Avrupa tipi opsiyonlar genellikle hisse senetleri, endeksler ve döviz pariteleri üzerinde kullanılır. Bu opsiyonların fiyatlamasında Black-Scholes modeli sıkça tercih edilmektedir.