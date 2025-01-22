Avrupalı dev bu Türk hisselerini tercih etti! 10 Türk şirketi için yeni tavsiye

İngiltere merkezli banka olan HSBC, 2025 yılının Türk tüketici şirketleri için gerçek bir sınav olacağına inandıklarnı belirtirken, BİM, Coca-Cola İçecek ve Migros'un tercih ettikleri hisseleri olduğunu bildirdi.

Yatırımcılara, "Uzun vadeli değer yaratmak için tutarlı büyüme stratejilerine sahip pazar payı odaklı şirketleri tercih etmelerini tavsiye eden HSBC, "İhtiyari isimler için daha zor bir yıl; iyileşme görünümüne sahip coğrafi olarak çeşitlendirilmiş şirketleri tercih edin" ifadelerini de kullandı.