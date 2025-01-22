Avrupalı dev bu Türk hisselerini tercih etti! 10 Türk şirketi için yeni tavsiye
Avrupa'nın en büyük bankalarından olan HSBC, "2025 yılı Türk tüketici şirketleri için gerçek bir sınav olacak" şeklinde değerlendirirken, tercih ettikleri Türk hisselerini de açıkladı.
İngiltere merkezli banka olan HSBC, 2025 yılının Türk tüketici şirketleri için gerçek bir sınav olacağına inandıklarnı belirtirken, BİM, Coca-Cola İçecek ve Migros'un tercih ettikleri hisseleri olduğunu bildirdi.
Yatırımcılara, "Uzun vadeli değer yaratmak için tutarlı büyüme stratejilerine sahip pazar payı odaklı şirketleri tercih etmelerini tavsiye eden HSBC, "İhtiyari isimler için daha zor bir yıl; iyileşme görünümüne sahip coğrafi olarak çeşitlendirilmiş şirketleri tercih edin" ifadelerini de kullandı.
HSBC raporunda, "Temel ürünlerde BIM'i esnek iş modeli ve istikrarlı FAVÖK marjı profilinin yanı sıra daha güçlü ciro büyümesi sağlama kabiliyeti nedeniyle tercih ediyoruz.
Migros'u komşu işlerinden (e-market, gıda teslimatı vb.) gelen daha güçlü büyüme görünümü ve süpermarket alanındaki sınırlı rekabet nedeniyle beğeniyoruz.
CCI için, hacimdeki toparlanma 2025 yılında önemli bir büyüme katalizörüdür ve zorlu ortama rağmen yönetimin büyüme stratejisini gerçekleştirmesini bekliyoruz.
Aefes'in (uluslararası operasyonlarında daha fazla belirsizlik) ve Hepsiburada'nın (2025'te yavaşlama) notunu (Al'dan) Tut'a düşürüyoruz.
DO&CO, Mavi, Şok ve Ülker için Al notunu koruyoruz" dedi.