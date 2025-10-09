Avrupa’nın en iyi işverenleri açıklandı Listeye Türkiye’den 4 şirket girdi

  1. Ekonomim
Great Place To Work, 1,5 milyon çalışanın geri bildirimine dayanarak bir rapor hazırladı. Rapora göre Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2025 listesi oluşturuldu. Listeye Türkiye’den 4 şirket girdi.

Cnbc-e'nin aktardığına göre Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesinin ilk 20'si şöyle: 

20. gsk

19. Siemens Healthineers

18. Novo Nordisk

