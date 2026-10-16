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Avrupa'nın enflasyon haritası açıklandı: Türkiye ile fark dikkat çekti

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği'ne (AB) üye 27 ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. AB genelinde yıllık enflasyon ağustostaki yüzde 3,2'den yüzde 3,8'e yükseldi. En yüksek enflasyon yüzde 6,5 ile Romanya'da, en düşük enflasyon ise yüzde 1 ile İsveç'te kaydedildi. Türkiye'de ise TÜİK'in eylül ayı verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 29,73 oldu. Böylece Türkiye'nin enflasyon oranı, AB'de en yüksek enflasyona sahip Romanya'nın yaklaşık 4,6 katına, AB ortalamasının ise yaklaşık 7,8 katına ulaştı. İşte AB ülkelerinin enflasyon sıralaması...

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Avrupa'nın enflasyon haritası açıklandı: Türkiye ile fark dikkat çekti - Sayfa 1

Romanya

Yüzde 6,5

1 | 27
Avrupa'nın enflasyon haritası açıklandı: Türkiye ile fark dikkat çekti - Sayfa 2

Litvanya

Yüzde 6,1

2 | 27
Avrupa'nın enflasyon haritası açıklandı: Türkiye ile fark dikkat çekti - Sayfa 3

Bulgaristan

Yüzde 5,6

3 | 27
Avrupa'nın enflasyon haritası açıklandı: Türkiye ile fark dikkat çekti - Sayfa 4

Kıbrıs

Yüzde 5,2

4 | 27