Avrupa'nın LNG ithalatı geçen yıl yüzde 60 arttı
İngiltere dahil Avrupa ülkelerinin LNG ithalatı, geçen yıl bir önce yıla göre yüzde 60 oranında artış kaydetti.
Shell tarafından hazırlanan LNG Görünümü 2023 raporuna göre, İngiltere'nin de dahil edildiği Avrupa ülkeleri, geçen yıl 121 milyon ton LNG ithal etti.
Rapora göre, Ukrayna'yı desteklemek amacıyla Rusya'dan doğal gaz alımını sınırlayan Avrupa ülkeleri, LNG gibi alternatif kaynakları değerlendirmeye aldı.
Rusya'dan gelen doğal gaza talebin azalmasıyla LNG ithalatı, özellikle Avrupa'nın kuzeyinde yer alan yeniden gazlaştırma tesislerinin hızla yenilenip geliştirilmesiyle artış gösterdi.
Böylelikle, Avrupa'nın LNG ithalatı, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 60 artış gösterdi ve LNG Avrupa'nın enerji güvenliğinin önemli parçası haline geldi.