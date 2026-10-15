Avrupa'nın ucuz biletli hava yolu şirketi el değiştiriyor

İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in ABD'li yatırım şirketi Apollo tarafından satın alınmasına yönelik süreç devam ediyor. Şirket, yaklaşık 7,54 milyar dolara karşılık gelen 5,7 milyar sterlinlik anlaşmanın planlandığı şekilde ilerlediğini duyurdu.

EasyJet'in 15 Ekim'de yayımladığı işlem belgesine göre satın almanın 2027'nin ilk çeyreği sona ermeden tamamlanması öngörülüyor. Ancak anlaşmanın hayata geçirilmesi için hissedarların ve ilgili düzenleyici kurumların onayının alınması gerekiyor.