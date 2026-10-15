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Avrupa'nın ucuz biletli hava yolu şirketi el değiştiriyor

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'in ABD'li yatırım şirketi Apollo'ya 5,7 milyar sterlin karşılığında satılmasına yönelik süreçte takvim netleşiyor. Satın alma işleminin 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması hedefleniyor.

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Avrupa'nın ucuz biletli hava yolu şirketi el değiştiriyor - Sayfa 1

İngiltere merkezli düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in ABD'li yatırım şirketi Apollo tarafından satın alınmasına yönelik süreç devam ediyor. Şirket, yaklaşık 7,54 milyar dolara karşılık gelen 5,7 milyar sterlinlik anlaşmanın planlandığı şekilde ilerlediğini duyurdu.

 EasyJet'in 15 Ekim'de yayımladığı işlem belgesine göre satın almanın 2027'nin ilk çeyreği sona ermeden tamamlanması öngörülüyor. Ancak anlaşmanın hayata geçirilmesi için hissedarların ve ilgili düzenleyici kurumların onayının alınması gerekiyor.

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Avrupa'nın ucuz biletli hava yolu şirketi el değiştiriyor - Sayfa 2

Satın alma işleminin tamamlanması halinde EasyJet'in halka açık şirket statüsü sona erecek ve şirket Apollo'nun kontrolüne geçecek.

 Böylece İngiliz hava yolu şirketinin Londra Borsası'nda 25 yılı aşkın süredir devam eden işlem geçmişi de son bulacak.

Anlaşmanın ilerletilmesi amacıyla mahkeme ve hissedar toplantılarının 9 Kasım 2026 haftasında yapılması planlanıyor.

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Avrupa'nın ucuz biletli hava yolu şirketi el değiştiriyor - Sayfa 3

Satın alma sürecinde çalışanların geleceğine ilişkin belirsizlikler de gündemdeki yerini koruyor. Avrupa'daki çeşitli sendikalar ile Avrupa İş Konseyi, Apollo'nun satın alma sonrasında çalışan haklarının korunmasına yönelik taahhütlerini yeterli bulmadı.

Sendikaların itirazlarının merkezinde, çalışanlara yalnızca 12 aylık güvence sunulması ve bu taahhütlerin hukuken bağlayıcı olmaması yer alıyor.

Çalışan temsilcileri, şirketin el değiştirmesinin ardından mevcut çalışma koşullarının ve çalışan haklarının korunması için daha uzun vadeli ve bağlayıcı güvenceler verilmesini talep ediyor.

 

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Avrupa'nın ucuz biletli hava yolu şirketi el değiştiriyor - Sayfa 4

Satın alma işleminin önündeki önemli aşamalardan birini de Avrupa Birliği'nin hava yolu şirketlerine uyguladığı mülkiyet ve kontrol kuralları oluşturuyor.

Mevcut düzenlemeler nedeniyle EasyJet ve Apollo'nun, satın alma sonrasında şirketin Avrupa'daki uçuş haklarının korunması için gerekli mülkiyet ve kontrol koşullarının karşılanacağını yetkili kurumlara göstermesi gerekiyor.

Bu kapsamda şirketin çoğunluk mülkiyeti ve etkin kontrolüne ilişkin yapının Avrupa Birliği kurallarıyla uyumlu olması önem taşıyor.

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