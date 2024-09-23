Avrupa'nın yıllık ortalama maaşları hesaplandı! İşte Türkiye’nin sıralaması

İyi bir eğitim, iyi bir meslek, çalıştığınız sektör, yaşadığınız yer ve kişisel beceriler kazançları tümüyle etkiliyor. İyi bir maaş ise temel ihtiyaçları rahatça karşılayabildiğiniz, seyahat ve sosyal yaşam gibi kişisel ihtiyaçların karşılanabildiği ve tasarruf amaçlı para biriktirebildiğiniz kazancı ifade ediyor. Avrupa maaş ve yıllık kazanç düşünüldüğünde dünya ortalamasında yüksek gelir açısından öne çıkıyor. Özellikle ücret şeffaflığı konusunda öne çıkan politikaları AB’de cinsiyet ücret farkını en aza indirmiş durumda.