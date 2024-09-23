Avrupa'nın yıllık ortalama maaşları hesaplandı! İşte Türkiye’nin sıralaması
Eğitim, meslek, yaşadığınız ülke ve yetenekleriniz maaşları ve kazançları tümüyle etkiliyor. Peki çoğu kişinin gitmek için yanıp tutuştuğu Avrupa’da maaşlar ve kazançlar nasıl? İşte ülke ülke Avrupa’nın yıllık ortalama maaşları…
İyi bir eğitim, iyi bir meslek, çalıştığınız sektör, yaşadığınız yer ve kişisel beceriler kazançları tümüyle etkiliyor. İyi bir maaş ise temel ihtiyaçları rahatça karşılayabildiğiniz, seyahat ve sosyal yaşam gibi kişisel ihtiyaçların karşılanabildiği ve tasarruf amaçlı para biriktirebildiğiniz kazancı ifade ediyor. Avrupa maaş ve yıllık kazanç düşünüldüğünde dünya ortalamasında yüksek gelir açısından öne çıkıyor. Özellikle ücret şeffaflığı konusunda öne çıkan politikaları AB’de cinsiyet ücret farkını en aza indirmiş durumda.
AVRUPA'DA DA UÇURUM ARTTI
Avrupa’da maaşlar ekonomik kalkınma, işgücü piyasası koşulları ve yaşam maliyeti gibi çeşitli faktörlerden etkileniyor. Bu yüzden Avrupa genelindeki ortalama yıllık net kazançlardaki uçurum da dikkat çekiyor. Maaşlar arasındaki farklılıklar ülkeye özgü düzenlemelerden, iş yasalarından, endüstri sektörlerinden ve ekonomik gelişmeden kaynaklı olarak değişkenlik gösterse de Kuzey ve Batı Avrupa ülkeleri en yüksek ortalama net kazanca sahip ülkeler olarak öne çıkıyor.
AVRUPA’DA NET KAZANÇLAR NASIL HESAPLANIYOR?
Ortalama yıllık net kazançlar, brüt yıllık kazançlardan gelir vergileri ve sosyal güvenlik katkıları çıkarılarak ve ardından aile yardımları eklenerek hesaplanıyor. Bekar veya evli olmak ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı gibi farklı aile durumları net kazançları etkiliyor.
BAZI ÜLKELER AVRUPA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE
AB'nin resmi istatistik ofisi Eurostat'a göre İsviçre, bölgedeki diğer tüm ülkelerden önemli ölçüde daha yüksek olan 85.582 euroluk etkileyici yıllık ortalama net gelirle listenin başında yer alıyor.