Avrupa’ya 9 euroya yolculuk! Fiyatlar dibe çekildi, AJet ucuz bilet kampanyası başlattı

Havayolu şirketlerinin ucuz bilet kampanyalarında rekabet kızışıyor. Pegasus’un ardından uygun fiyatlı bilet kampanyasına AJet de katıldı. Avrupa’nın 9 ülkesine 9 euroya yolculuk kampanyasını başlatan AJet, 112 binden fazla koltuğu satışa çıkardı.

AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet’in indirimli bilet kampanyasında 9 Avrupa ülkesine seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Avrupa seyahati fırsatı

AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor.

Avrupa'nın 9 şehrine seyahat 

Kampanya, aralarında Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor.

Geniş tarih aralığı sunuldu

İndirimli biletler; 20 Ağustos 2025 tarihinde saat 10:00’dan, 22 Ağustos 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak. Biletler, 15 Eylül 2025 – 19 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

