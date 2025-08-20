Avrupa’ya 9 euroya yolculuk! Fiyatlar dibe çekildi, AJet ucuz bilet kampanyası başlattı
Havayolu şirketlerinin ucuz bilet kampanyalarında rekabet kızışıyor. Pegasus’un ardından uygun fiyatlı bilet kampanyasına AJet de katıldı. Avrupa’nın 9 ülkesine 9 euroya yolculuk kampanyasını başlatan AJet, 112 binden fazla koltuğu satışa çıkardı.
AJet, Avrupa seyahatlerinde geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. AJet’in indirimli bilet kampanyasında 9 Avrupa ülkesine seyahatlerde biletler, 8 kg kabin bagajı hakkı ile birlikte 9 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Avrupa seyahati fırsatı
AJet’in indirimli bilet kampanyası, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir tarih aralığında Avrupa seyahati planlama fırsatı sunuyor.
Avrupa'nın 9 şehrine seyahat
Kampanya, aralarında Birleşik Krallık, Danimarka, Almanya, Avusturya, İsviçre, Belçika, Macaristan, Hollanda ve İsveç’in yer aldığı Avrupa ülkelerinden Türkiye varışlı ve çıkışlı seferleri kapsıyor.