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  4. Ayağına giymeyen kalmamıştı : Büyük ayakkabı üreticisi iflas vermişti. Sahibi yeni işiyle şaşırttı

Ayağına giymeyen kalmamıştı : Büyük ayakkabı üreticisi iflas vermişti. Sahibi yeni işiyle şaşırttı

Ankara’da ilk defa bantlı üretim yapan büyük ayakkabı üreticisinin patronu iflasın ardından 5 metrekarelik dükkana geçti.

Ayağına giymeyen kalmamıştı : Büyük ayakkabı üreticisi iflas vermişti. Sahibi yeni işiyle şaşırttı - Sayfa 1

Ankara’da 2001 yılında ilk defa bantlı ayakkabı üretim sistemine geçen şirket iflas etti. Ankara’ya ilki getiren fabrikanın sahibi Güven Söylemez iflasın ardından ise kendine küçük bir dükkan açtı.

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Ayağına giymeyen kalmamıştı : Büyük ayakkabı üreticisi iflas vermişti. Sahibi yeni işiyle şaşırttı - Sayfa 2

130 KİŞİYE EKMEK KAPISI OLMUŞTU

Çocukluktan girdiği sektörde ilerleyen yıllarda marka olmayı başarabilen Söylemez, yaşanan küresel ekonomik krizden etkilenerek şirketinin iflas ettiğini açıkladı. Mesleğe 1973 yılında çırak olarak başlayan ve kısa sürede tecrübe edinerek işletme sahibi olan Söylemez aa.com.tr’ye verdiği röportajda 130 kişiye istihdam imkanı sağladıklarını belitti.

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Ayağına giymeyen kalmamıştı : Büyük ayakkabı üreticisi iflas vermişti. Sahibi yeni işiyle şaşırttı - Sayfa 3

‘BİRÇOK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA KALDIM’

Türkiye'de bant sistemi ile üretim yapan ilk atölyeyi kurduklarını ve ekonomik kriz nedeniyle fabrikanın iflas ettiğini dile getiren Söylemez, "1999 yılından 2001 yılına kadarki süreçte kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldım. O dönem bizim için çok güçtü. Ekonomik krizin etkisi altındaydık. Benim yaş grubumdaki birçok arkadaşım tek tek iflas bayrağını çekti." ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz ile birlikte varını yoğunu kaybeden ünlü iş insanı yaşadıklarına İsyan etmeyip hayata sıkı sıkıya tutunmayı tercih etti.

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Ayağına giymeyen kalmamıştı : Büyük ayakkabı üreticisi iflas vermişti. Sahibi yeni işiyle şaşırttı - Sayfa 4

5 METREKARELİK DÜKKANDA HAYATA TUTUNUYOR

Uzun bir süre Kayseri'de çalıştıktan sonra 2019 yılında Nevşehir'de 5 metrekarelik bir atölye açan Söylemez, dükkanda ayakkabı imalatı ve tamiri yaparak geçimini sürdürüyor. Söylemez, yaşamın farklı aşamaları olduğunu aktarırken hayata olan inancını kaybetmemenin önemli olduğunu belirtir bunun para ile ölçülemeyeceğinin altını çizdi.

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