Ayağına giymeyen kalmamıştı : Büyük ayakkabı üreticisi iflas vermişti. Sahibi yeni işiyle şaşırttı

‘BİRÇOK ZORLUKLA KARŞI KARŞIYA KALDIM’

Türkiye'de bant sistemi ile üretim yapan ilk atölyeyi kurduklarını ve ekonomik kriz nedeniyle fabrikanın iflas ettiğini dile getiren Söylemez, "1999 yılından 2001 yılına kadarki süreçte kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldım. O dönem bizim için çok güçtü. Ekonomik krizin etkisi altındaydık. Benim yaş grubumdaki birçok arkadaşım tek tek iflas bayrağını çekti." ifadelerini kullandı.

Ekonomik kriz ile birlikte varını yoğunu kaybeden ünlü iş insanı yaşadıklarına İsyan etmeyip hayata sıkı sıkıya tutunmayı tercih etti.