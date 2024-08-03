Aydın'da incir ağaçları kurumaya başladı
Dünyanın en çok ve en kaliteli incirinin yetiştiği Aydın'da incir ağaçları meyve vermeden kurumaya başladı. Kurumanın düşük yağışlardan değil, artık bölgede kış soğuklarının yaşanmamasından kaynaklandığı belirtildi.
Türkiye'nin üretiminde dünyada lider olduğu ürünlerin başında yer alan ve Aydın'ın "milli meyvesi" olarak bilinen kuru incir küresel iklim krizine yenik düşmeye başladı.
Evliya Çelebi'nin incir için ‘Ovalarından bal akan şehir' tabiri son yıllarda yaşanan kuraklıktan ötürü mazide kaldı.
2023-2024 yağış sezonunda Aydın'da metrekareye yaklaşık 700 kilogram yağış düşmesine rağmen nerdeyse kış mevsiminin hiç yaşanmadığı bölgede ağaçlar kuraklığa dayanamayarak kurumaya başladı.
Geçen yıllarda sulanarak ayakta kalması sağlanan ağaçlar, bu yıl sulama kanallarında derelerde bir damla su olmaması nedeniyle sulanamadı.
Sıkıntının her geçen gün artarak devam ettiğini belirten üreticiler, tek ümitlerinin yağmur olduğunu aksi takdirde önümüzdeki aylarda milyonlarca ağacın kurumasından endişe ettiklerini belirttiler.