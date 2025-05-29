Ayı piyasasının anatomisi! Ayı piyasası nedir?

Ayı piyasasının anatomisi

Ayı piyasası, finansal piyasaların döngüsel doğasının bir parçası olarak kabul edilen ve genellikle yatırımcıların psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakan bir olgudur. Temelinde, belirli bir piyasa segmentinde veya genel piyasada, özellikle hisse senedi piyasalarında, fiyatların uzun süreli ve belirgin bir düşüş trendi göstermesi yatar. Bu düşüş, yaygın olarak kabul gören bir tanımlamaya göre, piyasanın son zirve noktasından itibaren %20 veya daha fazla bir değer kaybını ifade eder ve bu düşüş eğiliminin en az birkaç ay boyunca devam etmesi beklenir.