Az primle emekli olmanın yollarını İsa Karakaş açıkladı: İşte 900 günle maaş almanın detayları
Emeklilik için düşük primle emekli olmak mümkün. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, bu konuda önemli bilgiler paylaştı. En az primle kimlerin emekli olabileceği sorusuna açıklık getiren Karakaş, kolay sigortalılık yöntemlerine de değindi. Az primle emekli olabilmenin yolları, belirli koşullara bağlı olarak daha kolay hale gelebiliyor.
Az primle emekli olmanın yollarını SGK Başuzmanı İsa Karakaş açıkladı. Karakaş, 900 günle emekli olmanın şartlarını detaylı bir şekilde anlattı ve bu fırsattan nasıl yararlanılabileceğini belirtti.
İsa Karakaş’ın açıklamaları şöyle:
"Az prim ödeyenler için önemli bilgiler paylaşıyorum. Az primle nasıl emekli olabileceğinizi anlatacağım. 900 gün primle dul ve eğitim maaşı almak mümkün. 1800 gün primle malul maaşı almak da mümkündür. Ayrıca, 3600 gün primle emekli olabilirsiniz, ancak bu şartların yerine getirilmesi gerekiyor."
İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLMANIN DETAYLARI
Karakaş, sosyal güvenlik ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. "Sosyal güvenlikte ilk defa sigortalı olduğunuz tarih son derece önemli. Bu nedenle çocuklarınız varsa ve 18 yaşını doldurmuşlarsa, bir an önce e-devlet üzerinden 4B isteğe bağlı sigortalılıklarını yapmalarını öneriyorum. Sigortalılık başlangıcının hemen başlatılması çok kritik. Çünkü sigortalılık başlangıcı eskiye dönük yapılmadığı takdirde, birçok haktan mahrum kalınabiliyor." şeklinde konuştu.
İsa Karakaş’ın açıklamaları şöyle:
İsa Karakaş, engelli emekliliği ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. "Engelli emekliliği, özellikle vergi indirimiyle yapılan emeklilikte sigortalık süresi şartı bulunuyordu. 15 yıl ile 26 yıl arasındaki sigorta giriş tarihinin eski olması gerekiyordu. Eski sigorta girişine sahip olanlar, sigortalılık süresi de eski olduğu için bu dönemdeki şartlarla emekli oldular.