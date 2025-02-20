Az primle emekli olmanın yollarını İsa Karakaş açıkladı: İşte 900 günle maaş almanın detayları

İSTEĞE BAĞLI EMEKLİ OLMANIN DETAYLARI

Karakaş, sosyal güvenlik ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. "Sosyal güvenlikte ilk defa sigortalı olduğunuz tarih son derece önemli. Bu nedenle çocuklarınız varsa ve 18 yaşını doldurmuşlarsa, bir an önce e-devlet üzerinden 4B isteğe bağlı sigortalılıklarını yapmalarını öneriyorum. Sigortalılık başlangıcının hemen başlatılması çok kritik. Çünkü sigortalılık başlangıcı eskiye dönük yapılmadığı takdirde, birçok haktan mahrum kalınabiliyor." şeklinde konuştu.