Aziz Çelik, ömür boyu daha fazla emekli aylığı alacakları açıkladı

Türk-İş'in Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı temmuz ayında 19 bin 234 TL'ye yükseldi.

Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise temmuz ayında 62 bin 652 TL’ye çıktı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 901 TL'ye yükseldi.