Aziz Çelik, ömür boyu daha fazla emekli aylığı alacakları açıkladı
Çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, "Ömür boyu daha fazla emekli aylığı alacaklar" diyerek yüzde 30 daha fazla emekli aylığı alacakları açıkladı.
Türk-İş'in Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı temmuz ayında 19 bin 234 TL'ye yükseldi.
Türk-İş'in Temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı, bilinen adıyla açlık sınırı temmuz ayında 19 bin 234 TL'ye yükseldi.
Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise temmuz ayında 62 bin 652 TL’ye çıktı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 901 TL'ye yükseldi.
Yoksulluk sınırı olan gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise temmuz ayında 62 bin 652 TL’ye çıktı. Bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 24 bin 901 TL'ye yükseldi.
Açlık ve yolsulluk sınırı gıda fiyatlarında yaşanan artışla her geçen gün katlanarak artarken, milyonlarca emekli 12 bin 500 TL olan emekli maaşına mahkum edildi.