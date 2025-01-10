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  4. Bağ-Kur tescil mağduru 600 bin kişi emeklilik istiyor

Bağ-Kur tescil mağduru 600 bin kişi emeklilik istiyor

Tescil mağduru olan kişi sayısının aileleri ile birlikte 600 bini bulduğu iddia ediliyor. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Soruna kanun değişikliği ile çözüm getirilmesi gerek" dedi.

Bağ-Kur tescil mağduru 600 bin kişi emeklilik istiyor - Sayfa 1

Bağ-Kur tescil mağduru olan yüzbinlerce esnaf, 67 yaşına gelmelerine rağmen emekli olamıyor.

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Bağ-Kur tescil mağduru 600 bin kişi emeklilik istiyor - Sayfa 2

2000 yılı öncesi vergi kaydı, oda kaydı ve şirket ortaklıkları bulunan esnaf, o zamanki yönetmelik gereği Bağ-Kur kaydının yapılması gerekirken yapılmadığı için bugün emekli olamıyor ve tescil mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

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Bağ-Kur tescil mağduru 600 bin kişi emeklilik istiyor - Sayfa 3

Türkiye Gazetesi'ne konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi:
"20 Nisan 1982-4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi kaydı olduğunu belgeleyen esnafımıza verilen şansın bir kereye mahsus olmak üzere esnaf ve sanatkârlarımıza yeniden verilmesi çok önemlidir.

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Bağ-Kur tescil mağduru 600 bin kişi emeklilik istiyor - Sayfa 4

Sigortalılık için aranan şartlar dikkate alınmak suretiyle, Bağ-Kur’a kayıt yaptırmamış olan, esnaf ve sanatkârlarımızın emekli olabilmeleri için 4 Ekim 2000 tarihinden önceki vergi kayıt tarihlerinin esas alınmasını sağlayacak yeni bir yasal düzenleme yapılması büyük bir ihtiyaçtır.

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