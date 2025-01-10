Bağ-Kur tescil mağduru 600 bin kişi emeklilik istiyor

Türkiye Gazetesi'ne konuşan TESK Başkanı Bendevi Palandöken, şunları söyledi:

"20 Nisan 1982-4 Ekim 2000 tarihleri arasında vergi kaydı olduğunu belgeleyen esnafımıza verilen şansın bir kereye mahsus olmak üzere esnaf ve sanatkârlarımıza yeniden verilmesi çok önemlidir.