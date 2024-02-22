BAĞ-KUR’da 7200 gün primle emeklilik: Esnafa erken emeklilik çıkıyor mu? Işıkhan'dan son açıklama BAĞ-KUR’luların 7200 prim günle erken emekliliğinin önünü açan çalışmalar sürüyor. Esnafa 5 yıl erken emekli olma fırsatı sunacak sistemle ilgili son gelişmeler ise milyonlar tarafından takip ediliyor. Ekonomi Yönetimi’nin konuya dair ağzından çıkan her cümle çok önemli. Peki 7200 prim günle erken emeklilikte son durum ne?

Bağ-Kur’lu milyonlar erken emeklilik için prim gün sayısının düşürülmesini dört gözle bekliyor. Bu nedenle esnafa erken emeklilik müjdesiyle ilgili son dakika gelişmeler çok yakından takip ediliyor. Mevcutta Bağ-Kur’lu bir esnaf emekli olmak için 9000 gün prim ödemek zorunda. 9000 gün primin 7200 güne düşürülmesine yönelik çalışma yapıldığı bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanmıştı. 1 | 7

Peki esnafa erken emeklilik gelecek mi? Esnafın 5 yıl erken emekli olmasını sağlayacak düzenleme ne zaman çıkacak? İşte erken emeklilikle ilgili çalışmalarda son durum… 2 | 7

Bağ-Kur’lu esnafın 7200 prim günle erken emekli olmasına ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a ait. Bakan Işıkhan Ocak ayı sonunda konuya değinmiş ve “Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız” demişti. 3 | 7