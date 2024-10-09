Bakan Bayraktar açıkladı! Kış saati uygulamasına geri dönülecek mi?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış saati uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kış saati uygulamasına geri dönülüp dönülmeyeceğiyle ilgili sorgulamalar sürüyor. Avrupa'da kış saati uygulamasına geçilmesiyle birlikte, Türkiye'de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak edilmeye başladı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı ve kış saati uygulamasına değindi. Peki, kış saati uygulamasına dönülecek mi, saatler geri alınacak mı?
BAKAN BAYRAKTAR'TAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili konuştu. Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.
SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Dünya genelinde saatler, 29 Ekim Pazar günü geri alındı. Türkiye'de 2016 yılında başlayan kalıcı yaz saati uygulaması bu yıl yine devam edecek.