Bakan Bayraktar açıkladı! Kış saati uygulamasına geri dönülecek mi?

BAKAN BAYRAKTAR'TAN KIŞ SAATİ AÇIKLAMASI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili konuştu. Bakan Bayraktar, "Bir değişiklik düşünmüyoruz ama iller mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulamalarını yapabilirler" ifadelerini kullandı.