Bakan Işıkhan duyurdu: 3 ilde başlıyor, çalışan annelere ayda 325 euro (11.339 TL) ödenecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacağını açıkladı.
Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 Euro yani 11.339 TL destek ödemesi yapılacak.
Bu açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptı.
Bakan Işıkhan, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla; çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri destekliyor, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz.