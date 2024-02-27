Bakan Işıkhan son noktayı koydu: Kademeli emeklilik gelecek mi? İşte son durum...

2000 -2008 yılları arasında Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) girişi olup Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini kaçıran SSK ve Bağ-Kur'lu milyonlarca çalışanın gözü kademeli emeklilikteydi. Son günlerde kamuoyunda konuşan başlıklardan biri de kademeli emeklilikti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik gelecek mi sorusuna net yanıt verdi.

Bakan Işıkhan, "Staj sigortası ve kademeli emeklilikle ilgili bir çalışmamız yok" dedi.

Kademeli emeklilik tartışmaları

EYT düzenlemesinden o dönemde staj yapan çalışanlar yararlanamamıştı. Bu nedenle çalışanlar staj döneminin de hesaplamaya dahil edilmesini talep etmişti. Ayrıca, 9 Eylül 1999 tarihinden öncesini kapsayan düzenlemeyi bir gün veya birkaç ayla kaçıranlar da yaşanan mağduriyete dikkat çekerek düzenleme tabelinde bulunmuşlardı.