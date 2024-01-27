Bakan Işıkhan'dan emekliye ek zamla ilgili yeni açıklama: Maaş farkları ödemesi için tarih verdi

Yaklaşık 14 milyon işçi, çiftçi, esnaf emeklisi ile dul, yetim, sürekli iş göremezlik geliri alanlar zam farklarını gelecek hafta alacak. SSK, Bağ-Kur emeklileri Ocak 2024 itibarıyla 11.68 puan refah payıyla birlikte yüzde 49.25 zam alacak. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Emeklilerin zam farkları ne zaman hesaba geçeceği merak ediliyor. Emekliye ek zam ödemesi ne zaman yapılacak sorusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamasıyla yanıt buldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamı ile ilgili kültürel miras ve kuşaklararası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında gerçekleştirecek çalışmaları sene içerisinde hayata geçireceklerini bildirdi.

‘Emekliler Yılı’na dair ilk adımı emeklilere yapılan ek zamla atmış olduklarını söyleyen Bakan Işıkhan, 2024 yılının ilk yarısı için memur emeklilerine yüzde 49,25 artış sağladıklarını ve akabinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de yüzde 37,57 olarak ortaya çıkan artış oranlarına 11,68 puan daha artış ilave ederek, emekli maaşları artış oranlarını tüm emekliler için eşitlediklerini belirtti.