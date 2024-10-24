Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrası bu sorunun yanıtı çok merak edildi? Kaç emekli 80 bin TL alıyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamada, “Kısa sürede emekli olmayı tercih edersek tabii ki emekli aylığımız düşük olacaktır. En düşük emekli aylığını 12.500 TL’ye çıkardık, sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük kısmı 12.500 TL alıyor. Hayır yanlış, 50 – 60 – 80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu” dedi.