Bakan Işıkhan'ın açıklaması sonrası bu sorunun yanıtı çok merak edildi? Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Zannediliyor ki emeklilerimizin büyük kısmı 12.500 alıyor. Hayır yanlış, 50 - 60 - 80 bin lira dolayında emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu" dedi. Bakan Işıkhan'ın bu sözlerinin ardından kaç emeklinin yüksek maaş aldığı merak edildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, pazartesi günü Anadolu Ajansı Editör Masası’nda yaptığı açıklamada, “Kısa sürede emekli olmayı tercih edersek tabii ki emekli aylığımız düşük olacaktır. En düşük emekli aylığını 12.500 TL’ye çıkardık, sanki zannediliyor ki emeklilerimizin büyük kısmı 12.500 TL alıyor. Hayır yanlış, 50 – 60 – 80 bin TL emekli aylığı alan vatandaşlarımız söz konusu” dedi.
Vedat Işıkhan’ın bu sözleri sonrasında 50, 60, 80 bin lira emekli aylığı alan kaç kişinin bulunduğu sorusunun yanıtı merak edildi. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, merak edilen sorunun yanıtını yazdı. İşte Kıvanç'ın yazısı:
"Bu soruya 2006 yılında, hatta 2010 yılında cevap vermek çok kolaydı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yıllık istatistiklerinde malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ilişkin çok detaylı bilgilere yer veriliyordu.