Bakan Kurum yanıtladı: İşte '500 bin sosyal konut kampanyası' hakkında merak edilenler ve cevapları

1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?

81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.