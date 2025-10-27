Bakan Kurum yanıtladı: İşte '500 bin sosyal konut kampanyası' hakkında merak edilenler ve cevapları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği, “Yüzyılın Konut Projesi” ile ilgili merak edilen soruları ve yanıtlarını sosyal medya hesabından yanıtladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesine dair vatandaşların sıkça sorduğu sorular ve yanıtlarını paylaştı. Kurum, paylaşımında, “Yüzyılın Konut Projesi büyük ilgi görüyor. Projemize yönelik çok sayıda soru alıyoruz; en çok merak edilenleri yanıtladık” ifadelerini kullandı.
Kampanya sürecinin detayları, konut büyüklükleri, satış fiyatları ve ödeme planına yönelik ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sorular ve cevapları şöyle;
1. Yüzyılın Konut Projesi nedir? Başvuru ve teslimat süreci nasıl olacak?
81 ilde dar gelirli vatandaşlar için uygun koşullarda 500 bin sosyal konutun satışa sunulacağı bu proje için başvurular 10 Kasım 2025 – 19 Aralık 2025 arasında toplanacak. İnşa ve ihale süreci 2025 Kasım itibarıyla başlayacak. Hak Sahibi Belirleme Kuraları, 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Teslimatların ise 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.
2. Kampanyaya kimler başvuru yapabilir?
18 yaşını tamamlamış, geriye dönük 10 yıldır T.C. vatandaşı olanlar kampanyadan faydalanabilecek.
3. Kimlere ne kadar kontenjan sağlanacak?
Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): %5
Engelli vatandaşlarımız: %5
Emekli vatandaşlarımız: %20
3 ve daha fazla çocuklu aileler: %10
Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: %20
Diğer alıcı adayları