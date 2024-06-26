Bakan 'refah payı yok' dedi, emeklinin umudu suya düştü! İşte emekliye Temmuz'da yapılacak zam oranı

Emekliler Temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammı için enflasyon verileri de kritik bir öneme sahip. 5 aylık enflasyona göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Kesin rakam ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.