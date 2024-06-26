Bakan 'refah payı yok' dedi, emeklinin umudu suya düştü! İşte emekliye Temmuz'da yapılacak zam oranı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere refah payı verilmeyeceğini açıkladı. Böylece Temmuz ayında emekliye yapılacak zam oranı büyük oranda vbelli oldu. Emekli, 5 aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla emekli zammı yüzde 25-26 seviyesinde olacak.
Emekliler Temmuz zammını heyecanla bekliyor. Milyonların maaş zammı için enflasyon verileri de kritik bir öneme sahip. 5 aylık enflasyona göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı garantiledi. Kesin rakam ise Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla belli olacak.
MİLYONLARIN UMUDU SUYA DÜŞTÜ
Emekliler enflasyon rakamlarına refah payının eklenip eklenmeyeceğini merak ediyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamayla milyonların umudunu suya düşürdü.
EMEKLİYE REFAH PAYI YOK
Bakan Işıkhan, "Emekliler için enflasyon farkı söz konusu. Refah payı gündemimizde yok" diyerek ek zam yapılmayacağını söyledi.
EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Böylece emekli zammı büyük oranda ortaya çıktı.